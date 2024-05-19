去年檢近10萬隻 解決鼠患未有期

【本報訊】鼠患問題詬病多年，食環署過去推出多項滅鼠措施，惟部分效果未如理想。去年首次推出夜間防治鼠患流動隊，始令夜晚捕獲的活鼠增加。根據食環署公布的數據，該署由2022年3月至今年1月，共捕獲約65,500隻活鼠，較上一個年度增加近四成，當中約26,700隻活鼠由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔食環署同期在全港捕獲活鼠數目超過四成。

擬用T型鼠餌盒等捕捉

上述統計只計活鼠，若計及活鼠及死鼠數字，食環署去年共檢獲約97,800隻老鼠，同樣較2022年檢獲約77,200隻多，增幅約三成。而該署在去年共消除了約六成的鼠患主要黑點（共70個）。食環署發言人指，就全港整體鼠患情況方面，在2024至25年度在全港各區採取的防治鼠患措施將包括繼續在各分區進行夜間滅鼠行動，以加強捕鼠效能；持續使用新技術、工具和鼠餌，包括在合適的地點更廣泛應用T型鼠餌盒，以及在更多公眾街市及垃圾收集站試用酒精捕鼠器和黏鼠板。