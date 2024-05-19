本報順利邨直擊 亂放垃圾桶 房署引鼠出動

覓食成風 荃灣青衣街市又見影蹤 本港鼠患問題嚴重，房署亂放垃圾桶更「引鼠出動」擾民。本報記者接獲市民舉報公屋及食環署街市鼠蹤處處。其中觀塘順利邨利祥樓居民反映，房署去年將多個大型垃圾桶放在不屬垃圾房的地面平台位置，結果吸引大批老鼠出動，記者直擊至少10隻老鼠出沒，在大廈平台覓食，甚至居民投訴有老鼠入屋偷食及咬爛家具。而食環署轄下街市過往亦是鼠患重災區，青衣街市有老鼠在肉枱的砧板上爬來爬去，衞生情況堪憂，而荃灣楊屋道街市晚上亦有巨鼠出沒。

靠近山坡的利祥樓為井字型舊式樓宇，中空的天井位置抬頭可望到天空。然而，近日這個舊式天井，每夜都多了一群不速之客。本報記者早前在晚上約9時到場直擊，發現有老鼠在天井的空地上逗留覓食，其後迅速竄走。記者追查發現，在利祥樓附近接連停車場，螺旋形設計的通道底下，窩藏了大量老鼠。

「每晚十幾隻」現平台 竄低層住戶家 記者俯身鑽進只有不足一米高的通道底觀察，發現多隻體形碩大的老鼠在暗角處來回走動，該底部堆積了帆布及飲料罐等雜物，估計多年來都無人清理。而該批老鼠其中一個目的地，是堆放在利祥樓地下分隔空位，數量約10個的綠色巨型垃圾桶。有住在低層的住戶向記者反映，每晚都有10多隻老鼠齊齊出動，更形容有低層戶的住所被老鼠爬進偷吃食物，有住戶的家具被咬爛。有住戶直斥房署擺放垃圾桶在該位置的舉動難以理解，已多番向房署投訴此舉會惹來鼠患，惟房署一直置之不理。

天井停車場滿雜物 鼠輩嬉戲追逐 記者查看該些垃圾桶，大多數為空置，卻殘留了一些食物及垃圾殘渣，期間亦有老鼠穿過垃圾桶底部的圓洞，爬進桶內覓食。而天井位置尚有多個空間用作擺放建築材料，包括木材及鋼材，相關位置設有圍板，也有告示表示已放置鼠餌，惟記者逗留期間，不時有老鼠鑽進各圍封位置，相當活躍。至於位處順利邨街市附近的露天停車場，亦被人堆積雜物及建築廢料，記者於晚上在場直擊，亦見體形碩大的老鼠在坑渠及地面游走，更同時有多隻老鼠在停車場路面追逐，發出「吱吱」叫聲，令人毛骨悚然。

街市收檔後 巨鼠瞓砧板攤抖播毒 事實上，近年來食環署的鼠患參考指數連續3年上升，2021年整體鼠患參考指數為3.1%，上升至2022年的3.3%，而2023年更進一步上揚至3.8%。而過往屬鼠患重災區的食環署轄下多個街市，近期多名市民向本報舉報鼠患嚴重，其中在青衣街市，有市民拍下有一隻老鼠在街市收檔後爬上其中一塊砧板上逗留，若肉販在翌日開檔時沒有清潔肉枱，恐令病菌沾到豬肉上。此外，楊屋道街市在晚上收檔後，多隻體形龐大的老鼠在不同檔位的發泡膠箱之中穿梭來回，又有老鼠在街市走廊走過。

香港蟲害管理學會主席陳澤森估計，臨時擺放的綠色垃圾桶是因應廚餘回收計劃，回收機應付不及而放置的，惟內裏若放置食物，或殘留食物的氣味，的確很容易吸引老鼠出來覓食，但他相信是暫時性，相信當局能夠及時處理。至於通道底的雜物就必須盡早清理，否則只會令老鼠愈來愈多。

房屋署發言人指，利祥樓地下並非指定的儲存空間，已責成有關承辦商迅速作出跟進，而其表現將反映在評核報告內。承辦商已即時移走不當擺放的垃圾桶及徹底清洗周遭範圍，保持衞生。順利邨於過去一年曾接獲4宗有關邨內鼠患的反映，已即時在相關位置強化清潔工作及滅鼠措施。而順利邨街市屬「領展」物業，辦事處會密切與邨內持份者「領展」及相關部門進行聯合清潔行動及巡視屋邨，以確保防治蟲鼠工作到位及深化前線人員防治蟲鼠的意識。

食環署發言人指，去年1月至今年4月22日，分別接獲4宗和6宗有關青衣街市和荃灣楊屋道街市的鼠患問題投訴，會繼續密切留意有關街市的情況及採取適當行動，以保持環境衞生。記者林建平