經濟未見景氣 自強逆中求勝

港府公布，今年首季GDP按年增長2.7%，全年經濟增長預測維持2.5%至3.5%。數字絕對談不上好，更比台灣、南韓等鄰近地區差。自去年初中港恢復通關以來，外界預期的「報復式」經濟增長並無出現，反而愈見疲弱，每況愈下。破產管理署公布最新的個人破產和強制公司清盤呈請宗數，按月雖輕微下跌，按年卻大幅暴升，反映經濟情況不妙。

4月提交個人破產呈請有742宗，按月減少5.24%，但按年大升32.26%；期內強制公司清盤呈請66宗，按月降4.35%，按年卻勁升40.43%，反映疫後復常的「利好」效應已經消失，今年經濟環境比去年更差。實際上，本港破產及清盤情況持續惡化，破產管理署公布的3月份個人破產呈請有783宗，按月急升近21%，按年升近2.8%，是自去年11月以來新高；強制公司清盤呈請上月亦有69宗，按月勁升三成，屬兩年以來的新高。4月數字雖然比3月略減，一樣不足以為喜。

港官強調，目前正值經濟轉型，在轉型期內行業更替必然發生，着市民不應沉醉及誇大這些變化。誠然，地球不停轉動，世界不斷改變，香港固有產業已不足恃，必須轉型尋求出路。單是港府及社會一直看重的旅遊業，旅客消費模式已跟疫情前大不同，國際旅客人數減少，內地旅客則不喜歡大手筆消費，過去「一團團」爆買的熱鬧場面不復再。今個五一長假期，當局原預期有80萬內地旅客訪港，最終只有約76萬人次，反而港人北上更見踴躍，出境人次比入境人次多。而剛過去的佛誕假期即使只有一天，港人也不放過北上機會，深圳人頭湧湧，本地零售餐飲市道必然有所影響。

儘管港府時常強調經濟轉型，但每被問及提振經濟的方法，都是例牌指望旅遊業進一步復甦、本地消費隨工資增長進一步增加，再不然就是以盛事充撐場面，認為有利營造氣氛，再加上遲來的「撤辣」，便是高官口中所謂的促進經濟政策，完全未見新招，經濟轉型不知從何談起。何況「撤辣」對樓市的刺激作用正在冷卻，4月開始交投已見回落，業主再次要減價求售，多間大行甚至認為，本港全年樓市會再下調5%。

其實，本港今年第一季出口有所上升，反映外部需求好轉，尤以內地和東盟出口恢復最快。香港過去一直以出口歐美市場為主，對其他新興經濟體不是認知不足，就是不予重視。時移勢易，東盟力量正在急速冒升，港府和商界又有沒有把握變局機遇，加強與新興經濟體的經貿往來呢？

香港過去以「獅子山下精神」自傲，刻苦耐勞、靈活變通正是成功之道。然而這些年香港逐漸失去拚搏精神，特別是回歸後事事有祖國做後盾，更養成飯來張口陋習。現在經濟環境逆轉，香港再也不能處處被動。鬥平，香港難跟別人看齊，必須鬥服務、鬥質素、鬥獨特性，惟有「人冇我有」、「人有我優」方能逆中求勝。