龍七公：新加坡換總理 拒台獨拒親美

新加坡近日結束李氏王朝，李顯龍結束20年的掌政歲月，於本月15日正式交棒給黃循財。外間都關注新人事新作風，關注新加坡會否大有為起來，但黃循財日前向媒體放話，他接任後的新政府大原則，簡單講就是「拒台獨、不親中、也不親美」，這3大原則從兩岸政策到外交，甚至全球化政策都一網打盡，實在是言簡意賅。

新加坡與香港曾是背景、體積甚至發展都最相似的兩個小型經濟體，曾在經濟發展進程上不相上下，被經濟學界認為港、星是最有力的競爭對手。惟近年香港已被新加坡趕超，不但經濟產值只能望塵，連一般居民生活水平、房屋措施，甚至旅遊業、航運業、航空服務業都是新加坡力壓香港，香港人實在應該深自反省、如何追趕昔日的競爭對手。

而自李顯龍卸任新加坡總理一職後，黃循財的時代來臨，巧的是，台灣幾天後亦有領導人換屆行動，亞太華人生活圈都關心新加坡的新管治團隊會否在兩岸政策、美星關係上出現大逆轉。

外交政策面面俱到 黃循財未上任已有準備，日前出席一個活動時已高調談到新加坡的大原則，其實也是大戰略。他說，新加坡不是美國盟友，在對外關係上，新加坡既不親中、也不親美，會拒絕台獨，親新加坡自己。

驟聽，大家都會預期新加坡將繼續走現政府路線，即面面俱到、個個不得罪。至於新加坡在中美之間是否選邊靠，他同樣答得清晰，致命題對他似乎一點殺傷力都沒有。黃更藉此一錘定音，為新加坡未來的兩岸政策、外交政策及中美政策，甚至是以中美兩大陣營劃分的世界大事，新加坡基本都有了操作大框架。

黃循財亦隔空向幾日後同樣進行政府換屆的台灣喊話，避免台灣的有心政黨、有心政客或不死心的綠色派系聽不明白，新加坡抗拒台獨，絕不碰觸兩岸的最大紅線。

黃循財的以上幾個原則，雖然口裏沒有一句親中的意思，但原則下的精神卻是堅定支持一個中國原則，絕不在兩岸政策上與台獨靠攏，甚至對美國，也只是以緊密的合作夥伴來定位，一句「非盟友」便宣示了新加坡未來同樣不會緊跟美國，換言之，可能是每樁事件再思量。

新加坡地域很小，歷任總理都深明小國生存之道，有華裔血統的黃循財也不掩其傳統思維，新加坡要走的路是「吃四方飯、交八面朋友」。若把這個樸實的生存智慧放到國家外交，以及全球博弈層面來看，這亦是一個懂得自持、安守本分，同時有無限游移空間的韜略。

舊人去、新人來，新加坡別了李家王朝後，大變化即使沒有，畢竟李顯龍還會擔任國務資政，但小變化似乎無可避免，因為黃循財接任總理後，還要繼續管理財政部，身兼兩個重要職位，他對新加坡的財金及經濟話事權十分大，會變也很正常。