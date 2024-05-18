自成一家：召開峰會 孤立美國

俄羅斯總統普京上任後第一時間訪問中國，差不多整個內閣官員都跟隨到了北京。電視畫面所見，一大堆俄國高官在人民大會堂前拍攝大合照，場面蔚為奇觀，可見俄羅斯非常重視這次中國之行。當然，實質內容遠比形式重要，中俄兩國在會後發表的聯合聲明才是重點。

今次的中俄聯合聲明有逾萬字，很清楚釋放出一個重要的信號，就是兩國同意深化合作。聲明中除了事無巨細地談到雙方要提升雙邊貿易、鞏固能源合作，也無懼歐美打壓，高調宣布加強軍事協作，擴大聯演規模，這一點有點出乎外人意料之外。至於烏克蘭問題，俄方在聲明中歡迎中方發揮建設性作用，也頗值得關注。

俄烏戰爭已踏入第三個年頭。歐洲作為烏克蘭的主要支持者，經濟發展和民眾生活過去幾年出現翻天覆地的變化，各國都心力交瘁。隨着親俄的特朗普有機會年底勝出美國總統大選，很多歐洲國家愈來愈困惑到底在為誰而戰，有意退出這場戰事。

普京政府表面上在烏克蘭問題上堅持不讓步，其實也想脫身。畢竟歐美制裁令俄羅斯孤立無援。俄國縱使有大量的石油和天然氣儲備為軍事行動提供動力，但歷史證明任何衝突最終只能通過談判解決，軍事手段帶不來持久和平。烏克蘭危機也不例外，俄國再打下去也未必能贏。如今俄歐雙方只欠一個下台階。

習近平早前與法國總統馬克龍一起倡議今年巴黎夏季奧運期間全球「停火止戰」。習近平這次和普京見面時，提議召開國際和平峰會以解決烏克蘭問題。若普京同意在北京舉行由中俄烏歐四方主導的會談，並宣布在巴黎奧運會期間停火，意味着美國被全面孤立，那將是中國外交的一場重大勝利。