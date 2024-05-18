龍吟虎嘯：又是報復又是抹黑

《港區國安法》公布實施，黑暴平息，多年猖狂不可一世的反中亂港集團土崩瓦解，後台老闆、大小頭目抓的抓、逃的逃，流竄海外被通緝。

百多年來，英美西方經營深厚的「實體」經兩個階段被打爛，一是1997年香港回歸，英國失去了香港管治權，香港成為中華人民共和國的特別行政區，英美西方只能利用「一國兩制」的安排，通過「外交途徑」、「外力干預」和「潛伏勢力」、「暗樁地雷」，以及選舉制度扶持代理人上台，遙控他們對香港的影響。

二是《港區國安法》出台，英美西方的枱面人物、暗樁地雷、潛伏勢力，統統被滅、深挖。老根兒被剷除，英美對香港的影響就徹底沒戲了，可以想像他們對《港區國安法》有多麼仇視。

然而，光仇視不行，他們要報復！最近英國祭起了《國家安全法》，抓了3名男子，控告他們干犯了英國國安法中的「外國干預」罪。這3名男子一名是香港特區政府駐倫敦經貿辦人員，一名曾任英國邊境部隊、具雙重國籍的華人，一名現職英國內政部的當地白人，後兩者曾擔任同一私人保安公司的董事。控罪書指，他們涉嫌「可能協助外國情報機構的行為」，具體案情有「強闖民居」，兩人核實「一名懷疑在港欠下巨債及虧空公款的移英港人」，以及「查探多名逃英港人的行蹤」，其「查探」手段是影相、拍片，其「查探」對象也非甚麼「可能影響英國國家安全」的人員。

英方硬給所謂「強闖民居」、「查探港人行蹤」扣上「協助外國情報機構行為」，顯然是亂砌罪名，抹黑特區政府，報復《港區國安法》懲治他們豢養支持的反中亂港犯罪分子，保護其中的外逃通緝犯繼續他們的「外線作戰」。英方的這一動作，也是給逃亡英國以外的黑暴通緝犯看的，是給至今潛伏在香港的反中亂港分子看的，告訴他們「英美主子」沒有丟棄他們。