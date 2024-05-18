裝修閉門失火 鳳德邨半百人疏散

【本報訊】昨日凌晨零時許，黃大仙鳳德邨黛鳳樓多名住客報案，指大廈一高層單位冒出大量濃煙，大廈火警鐘鳴響，逾半百住客疏散至樓下安全地方暫避，當中包括行動不便、需攙扶拐杖的住客。

消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄。事件中幸無人傷，起火原因有待調查，涉事單位男戶主接獲通知後，其後返回現場了解及善後。

據了解，起火單位正進行裝修工程，外牆搭有棚架，事發時屋內無人。

村屋惹祝融 傳爆炸巨響 另外，昨早約10時半，屯門五柳路新慶村一村屋地下單位，有村民發現上址冒出大量濃煙，並一度傳出懷疑爆炸巨響。由於相信發生火警，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，期間在起火單位內救出3隻狗，另有兩名居於附近的居民，需由消防搜救隊協助疏散。至上午約11時10分，火勢大致被救熄，事件中幸無人傷。消防經初步調查後，相信放在屋外魚缸有電線短路，燒着雜物引起火警。

據悉，涉事村屋3層高，事發時地下及二樓單位住戶均外出，3樓女戶主率先察覺煙味，起初以為有人焚燒垃圾，其後赫見濃煙滾滾，即慌忙與家人逃生及報案求助。火警中，涉事單位外牆熏黑，屋外有雜物被焚毀，據戶主胞妹表示，得悉發生火警後，十分擔心單位內飼養的狗隻，慶幸牠們俱告安全。