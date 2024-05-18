深水埗搜公屋劏房 起出值90萬私煙

【本報訊】香港海關於昨日在深水埗元州邨進行反私煙行動，搗破3個私煙儲存倉庫，拘捕一對無業的本地71歲男子及60歲女子，共檢獲20萬支懷疑私煙，市值約90萬元，應課稅值約66萬元。

昨日中午，人員在深水埗區截查一名形迹可疑女子，在其身上檢獲小量懷疑私煙後，遂把她帶至附近一唐樓單位搜查，在一個面積約50呎劏房內，檢獲約3,000支懷疑私煙。關員跟進調查，在鄰近一個劏房單位內，檢獲約18萬支懷疑私煙，並且拘捕一名男子，懷疑他是單位負責人。其後，關員押解該名女子到元州邨一個面積150至200呎的住所搜查，結果再檢獲7,000支懷疑私煙。

日本空運私煙抵港 拘收貨男 初步調查顯示，該3個私煙儲存及分銷中心已運作數月，涉案人士利用劏房作為私煙儲存倉庫，並且利用公屋單位存放小量私煙，以便售予區內用家及分散風險。涉案女子被截查時，懷疑她正進行私煙分銷活動。人員強調，如經調查後證實有公屋單位涉案，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。據了解，兩名被捕男女報稱互不相識，人員正追查有關私煙的來源。

另外，香港海關透過風險管理，於前日在赤鱲角香港國際機場，抽查一個由日本入口、報稱沐浴露的包裹。期間，人員發現其重量與應有重量不符，遂以X光機進行檢查，發現箇中影像有異，在打開查看後，發現內裏藏有800支懷疑私煙，市值約3,600元，應課稅值約2,600元。

人員隨即展開監控遞送，並於荃灣一幢工廈，拘捕一名任職工程顧問的28歲收貨男子，並把他帶走調查。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。