14宗販毒 集運用品掩飾 檢貨總值910萬

K仔扮潤膚霜 英國寄港 現今網購盛行，不少市民選擇集運送貨，但有販毒集團覷準機會，利用此種方式偷運毒品入境。香港海關因應相關趨勢，根據風險管理及情報收集，本年至今共偵破14宗集運販毒案，檢獲總值逾900萬毒品，其中以氯胺酮（俗稱K仔）數量佔最多。最新截獲的毒包裹由英國寄港，毒販把K仔偽裝成潤膚霜再混入正常貨物，關員洞悉箇中手法後監控包裹派遞，至前日在葵涌拘捕一名取貨的外籍男子。

本月4日，海關機場空運科人員在香港國際機場，查驗一個報稱為潤膚霜、從英國以集運方式寄港的包裹，經檢查後，關員揭發包裹內藏約3.5公斤懷疑K仔。據了解，該批毒品被偽裝為潤膚霜，並與真正的潤膚霜共同存放在貨物箱內。海關毒品調查科接手調查，其後在同一集運帳戶下，檢獲另一件藏有約3.5公斤懷疑K仔的包裹，它同樣被報稱為潤膚霜，並以同出一轍的手法收藏毒品。兩個包裹藏有的K仔總值約300萬元。

外籍中年漢提貨斷正 關員經跟進調查後採取監控遞送，至前日在葵涌一個自提點，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名前往提取其中一個涉案包裹、報稱無業的47歲外籍男子。人員其後搜查疑犯住所，再檢獲懷疑毒品包裝工具，相信是用於重新包裝及分銷毒品。

調查人員表示，海關留意販毒集團以集運方式運送毒品的趨勢，故此自今年1月1日至今，採取代號「狙擊者II」的執法行動，根據風險評估和情報分析，突擊搜查多間集運公司並查驗可疑包裹，期間共破獲14宗販毒案，查獲共約20公斤毒品，市值約910萬元，並且拘捕兩名男子。

行動中檢獲的毒品以K仔最多，多達8.5公斤；其次是大麻，約5.2公斤；第3是冰毒，約4公斤；最少的是可卡因，約兩公斤。另外，販毒集團會以日用品作掩飾，把毒品藏於護膚品、化妝品、洗髮水等容器，包裝物料的夾層或者混入零食當中。海關強調會繼續透過風險評估及情報主導，以全方位、多角度策略，打擊毒品流入本港。