的哥「放蛇」打擊 7白牌車中伏

【本報訊】疑有的士司機自發「放蛇」追擊白牌車！前日網上平台瘋傳3段短片及多張相片，顯示一名男子乘搭一輛懷疑白牌車抵達啟德郵輪碼頭，男子持手機拍攝司機，並指示對方停車等候，稱「阿Sir過嚟招呼你」。司機當時大感疑惑，男子再解釋「中咗啦你、中咗啦，揸Uber賴嘢㗎喇，停低啦。」司機一臉茫然停車讓男子落車。

案列交通投訴處理 由片段可見，啟德郵輪碼頭停車處有多輛懷疑白牌車「中伏」，每當車輛駛至，乘客落車後便向拍攝者揮手，並通知在場執法人員調查，各相片中亦可見執法人員向各私家車司機問話。消息指，事件涉及7輛私家車。執法部門表示，前日下午4時35分，有的士司機報案，指有人懷疑經營白牌車，人員到場經調查後，登記涉事司機及車輛資料，案件暫列「交通投訴」處理。

根據《道路交通條例》第52條（3）款的規定，任何人不得駕駛或使用汽車；或容受或允許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，除非該車輛領有生效的出租汽車許可證。使用非法出租汽車服務會令乘客蒙受風險，因為當發生交通事故時，提供非法出租汽車服務的車輛其第三者責任保險可能會失效。