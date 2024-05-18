涉妨司法 蔡天鳳前家姑准保釋

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑李瑞香則被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。李瑞香昨於高等法院申請保釋，法官張慧玲聽畢雙方陳詞後批准保釋，昨晚6時許，李完成保釋手續後步出高院，她手持個人物品，在一名親友陪同下離開。

被告是死者的前家姑李瑞香（63歲，退休人士），她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

禁足舊居 不得離港 法官經聽取李瑞香的代表律師陳詞後，批准李以10萬元現金保釋，並由李的外甥以10萬元作人事擔保，期間不准直接或間接接觸相關案件的控方證人、不得踏足舊居等指定範圍、不得離港、須交出所有旅遊證件、居於外甥住所，以及每星期3次到警署報到。

此案被告除李瑞香外，還有死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

另外，任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於去年2月24日在港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺港智乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺港智。案件編號：HCCP 413/2023