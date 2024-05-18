呃按揭逾2630萬 警司陳凱港囚6年半

前同袍串謀 判監5年 正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍，欺騙按揭貸款逾2,630萬元。經審訊後，陳凱港被裁定兩項欺詐罪罪成；其前同袍則一項欺詐罪成，另一項則脫罪。區院暫委法官王證瑜昨判處陳凱港監禁6年半、其前同袍則被判監禁5年。王官指沒有證據顯示相關銀行等機構有任何損失，案件亦不涉及違反誠信，陳凱港對社會亦有貢獻等。不過考慮到涉案時間及金額，且涉及不同機構，故兩項控罪部分刑期分期執行。

兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。陳於案發時為警司，汪是陳在警校受訓時的同學，汪曾於警隊任職但案發時已離職。辯方求情指案件與陳凱港的公職無關，陳亦一直幫助年輕人並參與很多公益活動，並創辦不同機構僱用弱勢社群及邊緣少年，且在新冠疫情期間曾採購口罩作捐贈。因為本案，陳已不再可能任職警察，且陳抵押的物業很大機會被收走，陳將會陷入非常大的經濟困境。辯方又引述兩份醫療報告，指陳在2011年患上抑鬱症，陳亦因本案壓力而感到焦慮，曾起輕生念頭，故望法庭輕判。

汪浩毅的代表律師求情則指，汪是家中經濟支柱，於今年2月被驗出有視網膜脫落風險及須進行手術，須於6月繼續治療。

辯方指汪在案中並無得益，亦不知道涉案的詐騙金額，可判處非監禁式刑罰。不過王官判刑時指，汪每月透過「出眾資本」的公司戶口轉帳給陳、用於向銀行申請貸款，故應知悉涉案金額。不過，法官亦同意汪的罪責較輕，以監禁5年作為量刑起點，認為不應判處緩刑，故最終判監5年。

隱瞞警司職業 虛報薪金 兩名被告被控於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向東亞銀行有限公司表示陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬元月薪。兩人亦被控在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬元月薪。兩間機構最終分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬元及480萬元。案件編號：DCCC 132/2022