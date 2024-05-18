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偷拍少女裙底 33歲男就逮
【本報訊】昨日早上約7時半，一名16歲少女在土瓜灣馬頭涌道街頭，懷疑被一名陌生男子以手提電話偷拍裙底。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名懷疑涉案的姓吳（33歲）男子，並把他帶走調查。
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