東呼即應：YouTube宣淫危害巨 東方第16度檢舉

東呼即應保護青少年 促同禁制黑暴歌鹹片 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片揭之不盡未有收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨日第16度致函警務處和電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。各界對有關影片議論紛紛，認為青少年在網上接觸色情資訊，裸聊、影像性暴力情況有所增加，促政府制訂針對性法規及監管措施。高等法院上訴庭早前就與反修例事件有關的黑暴歌曲發出臨時禁制令。據悉YouTube將遵從有關決定，限制在香港瀏覽有關影片。既然黑暴歌曲要下架，那麼荼毒青少年的色情暴力影片，是否應該也要下架？港府決心保護國家安全，是否應該要有同樣的決心去保護下一代呢？

今次檢舉的第1條影片是一名女模特兒拍攝裸照的過程，期間她全裸展露豐滿的胸部，又擺出不同姿勢，也有部分片段清晰可見她的下體，全條沒有打格，而影片留言也有人質疑為何此影片能夠在YouTube播放。第2條影片展示一名金髮美女只穿一條圍裙在弄甜品，但無遮蔽她的身材，不時露出乳房，期間她更在地上爬行，又擺出撩人姿態，最後更在鏡頭前脫去圍裙，躺在廚房的餐桌上，除顯露其胸部外，甚至取來忌廉塗抹在自己的胸上，意識淫邪。

女郎姿態撩人 意識淫邪大膽 第3條影片為一段宣傳片，片中女模特兒穿着黑色透視裝，清楚可見其胸部及下體，由一名男攝影師為其拍攝造型照，其後她更脫去上衣展示胸部，而片尾也有顯示她全裸拍攝。第4條影片是女子赤裸下身示範肛門除毛教學，女子雙腳緊合，側臥床上及翹起臀部，陰部及肛門對着鏡頭，有人在她的肛門附近塗上脫毛蠟，然後大力一撕除去毛髮，影片全程大特寫陰部，無遮無掩。

至於第5條影片是金髮女郎拍攝造型的過程，起初她只穿T-back性感內衣拍攝，其後開始脫去胸圍露出豐滿乳房，男攝影師全程專注拍攝，女郎做出各種撩人姿態，最後亦有全裸出鏡，意識大膽。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，坊間都有青少年與性的研究調查，顯示青少年性知識水平未如理想，近年他們在網上接觸色情資訊，裸聊、影像性暴力情況有所增加，擔心如青少年沒有裝備正確的性知識，未培養到個人分析及批判思考能力。她續指，青少年輕易於網上接觸色情資訊或不雅影片，可能會扭曲性價值觀，影響他們與人相處的態度、行為及界線，阻礙他們建立健康的人際關係。在這方面希望政府可以制訂，針對性法規及監管措施，要求網絡供應商在網絡平台建立有效安全監測工具及系統，網絡供應商需要承擔社會責任，確保兒童使用服務安全。

議員倡設制度 監察上架訊息 深水埗區議員劉佩玉指，有時會收到一些家長的關注或者是擔心，認為最重要的是要有一個清晰的監察制度去確保上架的訊息，第一是真確性，第二有否違反香港法例，第三對於青少年或者18歲以下未成年的人會否有不良影響。

市民對有關影片亦議論紛紛，李先生認為片段很不雅，畢竟青少年的心智未成熟。張女士直指YouTube將評級提高會好些。陳先生指這個可能關係到政府規管不足，政府對這類型的不雅物品有相關條例去規管，如社交平台出現這些物品，變相反映政府敷衍。

東方昨致函警務處檢舉YouTube影片。 女子穿黑色透視裝 東網版面新設計 一撳即睇 女模特兒展露胸部 特寫陰部示範除毛 東呼即應爆料熱線 金髮女赤裸躺桌上 性感拍攝搔首弄姿