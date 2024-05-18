的士強制加裝攝錄系統 年內諮詢

【本報訊】運輸署正研究將強制所有的士加裝攝錄系統，今年內諮詢業界。另外，為打擊司機濫收車資、拒載、損壞或更改咪錶等不當行為，「兩級制罰則」已於去年12月生效，的士司機違例記分制度亦將在今年9月22日生效，署方相信措施有助改善業界服務質素。

署方推行的士車隊牌照，原安排車隊的士全面安裝攝錄系統，避免司機與乘客爭執並協助搜證。至於有關安排會否推至所有的士，署方昨日在社交平台表示，已就強制全港的士安裝攝錄系統啟動可行性研究，今年內會諮詢業界，尋求共識。

署方又指，的士最高乘客座位數已由5個增至6個，目前已有6座位的士提供服務；而針對司機不當行為方面，打擊濫收車資、拒載、損壞或更改咪錶的「兩級制罰則」，已在去年底生效，的士司機違例記分制度亦會在本年9月22日生效，相信措施有助踢走不良司機，讓市民和旅客可以享受到更稱心服務。