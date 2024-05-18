懲治追風者 消防工會：罰則待檢討

【本報訊】政府正研究立例，惡劣天氣下「追風逐浪」可遭檢控，最高罰款2,000元或監禁14天。消防處職工總會主席聶元風昨表示，當局勸喻根本追不上互聯網傳播步伐，認為適量懲罰可讓罔顧危險的人負上應負責任；至於懲罰的輕重日後可再作檢討。

相關拯救個案趨增 聶元風在電台節目表示，近10年「追風逐浪」的人愈來愈多，加上社交平台上亦愈來愈多人喜歡教人行山、挑戰高難度的地方等，故令需要相關拯救個案在近年亦隨之增加，當局的勸喻根本追不上互聯網傳播的步伐。

他指，當消防局接到報告需要進行救援行動時，需要從不同地區派出消防車和救護車趕赴現場，每次報告至少動用兩輛消防車和一輛救護車，較大型的事故更需要至少10名或以上的救援人員。

他舉例2017年吊手岩事件，令當時負責救援的消防總隊目邱少明墮坡意外殉職，反映拯救行動效益和安全系數往往很低，對救援人員構成很大壓力。他認為，嘗試冒險挑戰自己的人，應考慮自身行為會否影響整個社會資源，甚或為拯救人員帶來生命危險等。