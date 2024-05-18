東方融資入稟 追陶婉芬銘裕有限公司1.3億欠款

另涉逾期還款利息

原告是東方融資有限公司，兩名被告依次是陶婉芬（To Yuen Fang Louise）和銘裕有限公司（Eminent Gain Limited）。據入稟狀透露，根據原告與第一被告陶婉芬於2021年7月6日至2023年7月6日期間所簽訂的一份貸款協議以及兩份補充協議，原告借出1.94億元予陶婉芬，作為抵押人的銘裕有限公司，則將其擁有位於香港中半山的兩個住宅物業及兩個停車位，以一切款項形式的第一按法定押記抵押予原告。