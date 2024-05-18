父子串騙案 證人稱詹培忠叫小心處理買賣殼

【本報訊】前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密與一名內地商人作「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件昨在區院續審。控方傳召涉案內地商人的前員工作供。他稱詹劍崙曾到內地向該商人解釋如何透過發新股及可換股債券，讓該商人逐步掌控該上市公司。證人又指詹培忠亦曾表示要小心處理「買賣殼」事宜。

3名被告依次為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。

王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。

今次事件原本尚有一名內地男被告馬鐘鴻（48歲，商人），但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源大股東，詹劍崙則為主席。馬鐘鴻的前員工Ｘ在獲取控方的免起訴書，於屏風下作供。Ｘ指約於2013年，老闆有意買入上市公司以集資新股，並聯絡賣家。同年7月，Ｘ陪同老闆與詹培忠見面。詹稱手上有兩間空殼公司可賣給老闆，其中一間為亞洲資源，開價3.2億元。Ｘ稱數日後詹劍崙到深圳與老闆見面並一同前往潮州公幹，詹劍崙主動提到賣殼並稱可透過可換股債券來易手控制權。詹劍崙稱可出售可換股債券給老闆，及後可換成股票從而獲得亞洲資源超過七成股權，老闆同意交易。

找「人頭」代購入可換股債券 Ｘ又稱，其後老闆向他稱詹培忠應承賣上市公司，並拿出一份買賣協議文件。Ｘ又稱他記得曾與詹培忠會面時，詹提過須小心處理「買賣殼」事宜，並指不會在自己保管的合約上作簽署，只會保留買家簽署。Ｘ又稱老闆其後不斷找「人頭」代替他購入亞洲資源的可換股債券，當中包括找Ｘ代他購入2.5億股可換股債券，但由老闆付款，涉案約8,700多萬元。案件編號：DCCC 439/2022