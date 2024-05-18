人員替陳梓華錄口供 寫足6頁紙歷5句鐘

辯方申張劍虹探訪紀錄 官質疑用途 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨日在西九龍法院（暫代高院）續審。國安處人員繼續接受辯方盤問。該人員稱曾與下屬探訪陳梓華並錄取口供，整個錄口供過程長約5小時，但錄口供期間，證人人員曾離開會見室作協調，回到房間時其下屬已替陳錄畢口供。案件於下周一（20日）續審。

審訊昨日踏入第78日。代表黎智英的辯方律師續盤問國安處人員黎國勇（音譯）。黎國勇透露，他於2022年11月9日及10日曾與其下屬，即一名警署警長去探訪陳梓華，並於10日與陳錄取以電腦作記錄的口供。錄口供期間，黎國勇本人曾離開房間與懲教署人員協調如何列印錄取的口供，回到房間時，陳梓華的口供已完成錄取。根據紀錄，整次會面由上午約11時進行至下午3時45分，歴時近5小時，而整份口供共有6頁，並由陳梓華作簽署。

證人疑曾遭游說作供 另外，在黎國勇避席下，辯方於庭上提及，正向懲教署申請張劍虹的探訪紀錄，並希望稍後就此向黎國勇提問。不過法官杜麗冰質疑，相關提問無助於辯方案情，指除非辯方指錄取證人口供的過程中，證人曾遭受威逼而捏造口供。辯方則提出，有人員曾指導證人如何錄取口供。

法官李運騰指，早前辯方盤問張劍虹及陳梓華時，並無提出有人曾向他們指導、捏造或排練其證供等。辯方則指，盤問時確曾提出有人曾游說他們作供。法庭於下周一將繼續討論此議題。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳梓華 張劍虹 審訊重點