機場10前線工種 每月最高獲400元交通補貼

【本報訊】航空業需要大量人手，當局除輸入外勞外，昨日起一連3日在會展舉辦機場職業博覽會，共有45間公司參與，提供超過7,500個職位空缺，包括地勤服務、機艙服務、飛機維修等。運輸及物流局局長林世雄表示，本月起合資格公司10種前線工種的本地員工，可獲機管局提供每月最高400元交通補貼，希望吸引更多人才加入航空業。

只限合資格公司本地員工 林世雄表示，「三跑」今年底便啟用，相信會為航空業帶來機遇。他談到機管局本月起開展的計劃，所有合資格申請輸入外勞的公司，所僱用的10個前線工種本地員工可獲交通補貼。

每名合資格的員工每月最高400元，涉及預算總額約為每月500萬元。隨着第三條跑道系統年底啟用，機場容量及功能將大幅提升，相信香港航空業會迎來新機遇。

機管局行政總裁林天福亦表示，香港機場正全面推行多個發展項目，擁有龐大人才庫是成功落實項目的關鍵。亦會繼續在機場各方面應用創新科技，以創造更多高價值就業機會，吸引更多年輕人才加盟。