13歲女涉持生果刀突襲男同窗 課室內案發 被控傷人提堂

【本報訊】屯門青山公路新墟段28號一間學校，於前日下午發生傷人案，一名13歲中二女學生在上課期間，懷疑突然用一把約30厘米長生果刀從後襲擊一名男同學，導致其肩膀、背及手部受傷。在場師長連忙制止，並且通知校方報案，受傷男生經敷治包紮後送院治理；女學生涉案被捕，其後被落案起訴一項「傷人」罪，案件已於昨日在屯門裁判法院提堂。

男生肩背手受傷 情況穩定 涉事學校兩名副校長表示，案中兩名事主在中一及中二是同班同學，過往並未接獲他們發生爭執的報告，亦無收到他們關係惡劣的資料。前日下午約3時35分，二人就讀的班級剛結束英文課，正準備轉堂上班主任課，英文科老師及班主任在事發時均在課室，涉事女學生坐在課室中後位置，突然起身襲擊相隔數行、坐在課室右前方的男同學。

據該校副校長形容，涉事女生施襲速度快，事件僅數秒內發生。在場兩名老師見狀，立刻制止女生及勸喻她放下刀具，而後者只是平靜地佇立，依言聽從並無反抗；至於遇襲男生情緒激動，老師即時替其急救，幸好他肩膀、背及手大多是皮外傷，X光顯示無傷及筋骨，送院後情況穩定。

副校長又表示，涉事女學生比較文靜，過往曾接受輔導，但並無傷人或患情緒病紀錄，而遇襲男同學是一名普通學生，相信事件屬偶發性。此外，校方已經向班主任了解，得悉雙方上堂時並無爭執，亦無衝突，事件背後有何原因，需由執法部門調查。

至於涉事女生在昨日請假，相信有一段時間不會上學，校方需要評估其狀況，以及諮詢心理學家和社工等意見，始能決定何時復課。

另一方面，校方已經向班上所有同學的家長交代事件，並即時啟動「危機處理小組」，安排社工、輔導老師、心理學家到校輔導學生，確保他們情緒穩定。