符「嚴重傷害」元素 虐兒須強制舉報

4項目組成 涵蓋身心性虐待 立法會法案委員會今日開會繼續審議《強制舉報虐待兒童條例草案》。政府因應早前議員和業界關注，提出多項修正案，據勞工及福利局日前向法案委員會提交文件顯示，擬議修正案包括建議在草案增設附表，列出構成「嚴重傷害」元素，亦會加入兩級制刑罰及免責辯護條文。

強制舉報虐兒的條例草案提出，規定社工、教師、醫護等25類專業人員必須舉報嚴重虐兒個案。不過在審議過程中，有意見認為草案概括性條文及例子，不能清楚界定何謂「嚴重傷害」。

設兩級制刑罰 免責辯護條文 當局指，擬議修正案包括建議引入兩級制刑罰的制度，如指明專業人員違反舉報規定，一經循簡易程序定罪，可罰款最高5萬元；若循公訴程序定罪，則可罰款最高5萬元和判監3個月。當局提到，考慮到有需要為較輕微情節案件提供確定性，建議為循簡易程序審訊的可公訴罪行訂定檢控期限，即是首先發現該罪行後的12個月。

文件又指出，兩級制刑罰同樣適用於草案下「禁止阻止或阻礙舉報作出」及「禁止披露作出舉報的指明專業人員的身份」的兩項罪行；當局另建議新增免責辯護條文，容許指明專業人員向法庭以合理辯解為理由，不作出舉報。

此外，因應法案委員會以及持份者的關注，當局亦在修正案提出新增附表，列出構成「嚴重傷害」的元素，並由4個項目組成，涵蓋有關身體虐待、心理虐待、性虐待和疏忽照顧的傷害，以增加舉報門檻的確定性。

其中身體傷害方面，包括任何危及兒童生命或健康，而急需治療的傷害，例如是喪失視力、聽覺、喪失手腳功能、內臟受損、骨折、表面燒傷、肌肉大量出血等。至於疏忽照顧引致的傷害，則包括沒有為兒童提供必需品去維持生命或健康，或者是將兒童置於危及生命的情況或環境，例如是讓兒童接觸危險藥物等。