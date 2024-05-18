學會：劏房淨面積需至少100平方呎

【本報訊】政府去年成立「解決劏房問題」工作組，冀就劏房居住環境設定最低標準。香港測量師學會提出多項建議，包括劏房內部淨面積至少要有100平方呎，單位淨高度不少於2.5米，若有橫樑則不少於2.3米；另亦就樓宇類別、防火設備、通風照明、浴室防水及衞生，以及排水系統等方面設最低標準要求。學會表示，100平方呎標準為「中庸之道」，估計不達標單位佔劏房總數逾三成，影響約2至3萬人。

不達標劏房料逾3成 考慮到消防安全，學會指出，工廈絕不可用作劏房，劏房亦不可設於違例天台搭建物或違例平台搭建物。劏房亦需列明不容許明火煮食，共用走廊分隔牆須具有最少一小時耐火時效，劏房共用走廊及大門淨闊度須不少於850毫米。通風及照明方面，學會建議可開啟窗戶面積最少為0.8平方米，若劏房窗戶可面向後巷及光井，光井必須沒有任何違例搭建物遮擋，亦必須可進入清潔。

學會建築政策小組主席謝志堅指出，改動劏房的工程費用，視乎劏房面積而定，以約100平方呎的劏房為例，安裝防火門、間隔等，費用約為數萬元。學會會長林家輝表示，早年有調查指，面積為77平方呎或以下的單位，佔全港整體劏房約兩成，而現時相關劏房的數量可能逾三成，認為訂立100平方呎標準屬「中庸之道」，否則會令更多劏房無法達標，在執行上亦會出現困難，最終可能好心做壞事。