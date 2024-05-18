環評獲有條件批准 新田落馬洲樞紐發展 恐遇司法覆核挑戰

環保署昨日有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告，條件包括要提交各項詳細設計和實施計劃、在三寶樹濕地保育公園和生態友善魚塘開始建造前，不可進行填塘工程，以及盡快成立環境監測小組。當局表示，現階段不會揣測會否有人或團體提出司法覆核。有環團則繼續批評環保署「照單全收」有多處甩漏的環評報告，指該署添加的環評附加條件只是「小修小補」，擔心補償方案未能達到預期效果。

環保署署長徐浩光表示，生態基線調查檢視16種生態類別，找到152種雀鳥，其中68種保育價值非常高，即使調查期間未能找到歐亞水獺，亦有考慮文獻中提到2018年和2019年有歐亞水獺糞便的紀錄，並作出相應緩解措施。

徐形容整個環評是科學、全面的研究，並強調與以往做法相同，如野生生物使用魚塘的情況、工程項目造成的魚塘損失，以及野生生物的生境影響等資料，現階段不揣測會否有人或團體提出司法覆核，但強調每宗司法覆核個案都對社會造成傷害，不論輸贏都涉及以年計算的長時間。

環保署：填塘前需先做補償措施 徐又指，在公眾諮詢期間，並無意見提出環評報告涵蓋面不足，當局亦與環保團體進行了4次會議，聽取意見，土拓署在聽取意見後隨即作出優化，包括設立歐亞水獺的生態走廊及水梯等。他期望透過環評制度改善環境，增強生態功能，做到人類與自然共融。

他續稱，項目推出後，倡議人需提交許多報告，當局會嚴謹監察；至於工程開展後，當局亦會監察生態環境的改善，若發現問題會要求立即調整，舉例在魚塘方面，項目倡議人要先做補償措施，才能進行填塘工程；而當局稍後亦會成立監察小組，成員包括環保團體、社區人士、政府不同部門等。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚對環保署決定極度失望，指報告有35處重大遺漏，署方仍「照單全收」，認為署方所提出的批出條件只是「小修小補」，欠缺約束力，擔心補償方案未能達到預期效果，不排除有人會提出司法覆核。

黃續指，署方聲稱已避免對拉姆薩爾濕地、米埔隴村及米埔村鷺鳥林地造成影響，但實際的發展範圍正位於拉姆薩爾濕地旁邊，相隔不足50米，當區發展將影響濕地質素；而被填平的魚塘，亦是鷺鳥的覓食地，她認為報告即使建議為鷺鳥保留70米闊的飛行路徑，亦未必可緩解影響。