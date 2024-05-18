牙科外展隊服務量未達標 港府：可停合作

【本報訊】本港牙醫人手嚴重不足，有議員關注非政府機構成立牙科外展隊的具體操作。衞生官員昨日表示，這是鼓勵參與的方法，若有機構服務不達標，政府會做改善措施，如果仍不理想，當局將終止與機構的合作。目前參加計劃的機構數量有限，政府不想打擊機構的參與意願。如果提供外展服務的機構的服務量都超標，政府也有相應的機制應付，會申請額外的撥款去應付增長的需求。

立法會帳委會討論審計報告中有關牙科服務的內容，及緊急牙科服務及長者牙科護理支援時，有議員表示，非政府機構的「牙科外展隊」有部分未能達到服務目標，不清楚政府會如何處理有關情況。衞生官員表示，若發現情況，當局會先關注事發原因，如果是因為合作機構因人手不足而難以開展服務，會適當給予幫助。但若是因為機構所聯絡的院舍內的院友不願參加，當局會首先向院舍了解情況。

稱防疫措施致服務延遲 當局又指，歡迎非政府機構提升服務量，以往不達標的情況主要是因為疫情期間的防疫措施，導致不少員工需要在家辦公而令到服務延遲。

有議員關注政府如何鼓勵非政府機構成立「牙科外展隊」為院友提供服務。另一衞生官員表示，目前許多非政府機構可能本身有牙科診所但因人手不足而未能開展服務，或是因人手流失而轉交其他機構提供服務。他表示，目前政府正在了解非政府機構對外展服務的意見，在調查完畢後會訂立鼓勵方法。