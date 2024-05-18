首季6宗錯誤處方藥物呈報

【本報訊】衞生署在今年首季共接獲6宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件呈報，4宗涉及私家醫院，當中有女病人因注射錯誤劑量藥物，病情未能改善而離世；有兩宗由日間醫療中心呈報，屬首次公布。另外接獲私院通報兩宗醫療風險警示事件，包括有一名在私院接受腺樣體切除術的兩歲男童，術後手術吸管的吸引頭遺留體內。

醫生字迹潦草 職員誤讀劑量

私家醫院共呈報4宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，當中兩宗是由浸會醫院呈報。浸會醫院表示，一宗是涉及今年1月時入院接受治療的女病人，在派發血壓藥時錯誤的使用了另一病人的血壓數據，造成其繼續接受本應暫停服用的抗高血壓藥物，之後病人出現低血壓的情況，所幸在接受治療後已暫時無異常。另一事件涉及一名82歲男性病人，他在去年11月由於呼吸道疾病入院，由於藥物發放的錯誤導致其血壓稍微下降，在接受治療後也回復正常。