首季6宗錯誤處方藥物呈報
【本報訊】衞生署在今年首季共接獲6宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件呈報，4宗涉及私家醫院，當中有女病人因注射錯誤劑量藥物，病情未能改善而離世；有兩宗由日間醫療中心呈報，屬首次公布。另外接獲私院通報兩宗醫療風險警示事件，包括有一名在私院接受腺樣體切除術的兩歲男童，術後手術吸管的吸引頭遺留體內。
醫生字迹潦草 職員誤讀劑量
私家醫院共呈報4宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，當中兩宗是由浸會醫院呈報。浸會醫院表示，一宗是涉及今年1月時入院接受治療的女病人，在派發血壓藥時錯誤的使用了另一病人的血壓數據，造成其繼續接受本應暫停服用的抗高血壓藥物，之後病人出現低血壓的情況，所幸在接受治療後已暫時無異常。另一事件涉及一名82歲男性病人，他在去年11月由於呼吸道疾病入院，由於藥物發放的錯誤導致其血壓稍微下降，在接受治療後也回復正常。
第3宗呈報事件是聖保祿醫院一位84歲女病人被注射錯誤劑量的藥物，該病人由於壞疽入院，本應注射低劑量的鴉片類止痛藥，由於主治醫生字迹潦草，醫院職員誤讀為一般劑量。醫院在發現劑量錯誤後已為病人注射中和藥物，但患者因病情未能改善於今年3月已離世。
第4宗則是一名75歲女病人在明德國際醫院接受手術時被錯誤注射肌肉鬆弛劑，明德國際醫院稱在發現錯誤注射後麻醉科醫生立即採取了相應措施，手術完成後病人情況良好。
此外，日漸醫療中心首次呈報的兩宗處方藥事件，包括一宗涉及77歲女病人在注射化療藥劑時速度出錯，以及一名79歲女病人獲錯誤配發促血小板生成素受體激動劑，目前兩人情況均暫時穩定。
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