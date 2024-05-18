傳染性高老弱難防 變種新冠KP.2襲港

迄佔15%新個案 可1傳15牽連廣 困擾港人3年多的新冠肺炎一直徘徊不去，近日香港再出現新型新冠病毒變種株，即JN.1的後代譜系KP.2，據衞生防護中心最新一周的監察報告，KP.2病毒的感染個案已佔新冠感染個案約15%，傳播堪稱迅速。香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，KP.2和JN.1的特性相似，同樣具有高度傳染性，可以1傳14至15人；如果抗體水平偏低，感染機會就較大，估計再過一段時間，KP.2會取代JN.1成為本地主流病毒株，幸大爆發機會較小。

確診新冠 上周839宗 衞生防護中心最新監測數據顯示，本地新冠病毒病活躍程度與過去數周相若。實驗室監測顯示，上周檢測陽性數目為839個。而上周（5月5日至11日）中心就錄得11宗新冠病毒病於學校或院舍爆發報告，共影響66人；較前一周錄得17宗報告，影響126人，情況有所下降。嚴重或死亡個案方面，上周一共錄得19宗，亦較前一周的23宗略低。

中心的地區病毒監測又發現，JN.1及其後代譜系仍是本地最流行的新冠變種病毒株，佔所有經分析樣本的98.8%；當中約15%屬於較新的後代譜系KP.2。中心調查又指，截至本月7日前，新冠的重症及死亡個案中均為JN.1，未有個案涉及KP.2。孔繁毅指出，KP.2致病性不強，一般人感染症狀會較輕，但高危人士例如長者及長期病患者，會有較高風險。

世衞列KP.2需監視 KP.2今年初已悄悄在部分地區蔓延，美國疾控中心的數據顯示，KP.2已佔美國新冠病毒感染的28.2%，較3月中旬的1.4%大幅上升，已經取代JN.1成為美國主流變種病毒株。本月初，世界衞生組織亦將KP.2列為監視下的變種病毒株。

雖然新病毒株已在本港蔓延，但國家疾病預防控制局就指，國內亦有發現新冠病毒新型變種株KP.2，但佔比極低，估計KP.2短期內在國內引發感染高峰的可能性較低。目前未有資料顯示JN.1或KP.2會引致更嚴重疾病。