公私營消費呈疲態 連挫兩季

【本報訊】政府昨日公布今年首季經濟表現數據，私人消費開支經季節性調整後，按季下跌0.9%，這是繼上一季下跌0.7%後，連續第二次下跌。同時，政府消費開支亦向下跌，上一季按年減少5.2%後，今年首季又下跌3.0%。公私營消費都呈疲態，且連續幾月向下滑，難怪摩根士丹利早前亦將今年香港零售銷售預測由增長5%，調低至下滑5%。

訪港客人均開支減 零售業捱打 回看今年初的本港零售情況，疫後復甦無影，內地訪港旅客消費力大減，港人又蜂擁北上，本地零售業大受衝擊。香港零售管理協會早前調查3,800間店舖的會員意見，逾70%受訪業界人士預計3、4月生意繼續疲弱，由於本地零售總額從1月到3月都一直下跌，該會亦指本地零售業面臨挑戰。

港人北上消費熱潮未減，摩根士丹利早前便指，港人外遊情況變得穩定，雖然內地訪港旅客人數正改善，但在不利的外匯走勢、高利率及弱經濟的背景下，訪港旅客的人均消費變得更弱，綜合各種形勢後，該公司將今年本港零售銷售預測由增長5%，調低至下滑5%。