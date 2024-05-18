勞工緊絀 成本漲左右經濟復甦

【本報訊】政府經濟顧問梁永昨表示，香港經濟在今年第一季錄得溫和增長，實質本地生產總值上升2.7%。勞工市場在第一季維持緊絀，經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平。展望香港未來經濟增長應該能錄得進一步溫和增長。考慮到各項發展，2024年經濟增長預測維持在2.5至3.5%不變。被問到今年GDP增長主要來自甚麼，梁指去年疫後復甦，消費和旅遊業為主要動力，而今年也預視將繼續復甦，外部需求有改善迹象，相信出口也有幫助。

高利率對樓市帶來影響 撤銷辣招後，梁指物業市場成交量明顯改善，2024年4月每月買賣合約數目大幅上升到接近9,000宗，市民的置業負擔指數下跌。利率變化對樓市影響方面，梁指樓市狀況和利率、市場信心有關，利率維持高位本身對樓市也有影響，但現在經濟平穩增長，市民對住屋需求仍在，雖然今年初樓市信心低迷，但撤辣後市民對樓市信心改善。

勞工市場在2024年第一季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，略高於上一季的2.9%。就業不足率亦處於低水平，他指儘管由1.0%微升至1.1%，各個主要行業的失業率普遍維持在低水平。每月就業收入中位數在第一季按年繼續錄得5.4%的穩健增長，第一季名義全職僱員的每月中位數繼續上升5.4%。

通脹方面，梁指，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。考慮到第一季的通脹情況以及上述各項因素，2024年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.7%及2.4%。