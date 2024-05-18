愁城看不見錢景 破產清盤按年升逾3成

假日食肆有位剩 拉閘掀骨牌效應 本港餐飲業在五一長假、母親節及佛誕假期結束後再連連傳出倒閉、執笠聲，而破產管理署昨日公布的最新4月份數據亦顯示，港人破產呈請多達742宗，按年上升32.26%；強制公司清盤呈請個案亦達66宗，按年更激升40.43%；期內發出接管或破產令高達859宗，按月急升34%，按年更大增64.6%，創逾3年新高。就近日接連有餐飲業店舖結業，稻苗學會榮譽會長黃傑龍坦言，不少業者自去年已開始苦苦支撐，本已打算謀定後動，而今年五一長假及母親節的飲食業生意又按年減少逾20%，有業者離場亦屬正常，他形容現時是香港「黎明前最黑暗時間」。不過，下半年預期趨樂觀，因為近期股市做好、樓市交易上升，料有助刺激消費。

接管或破產令按年飆6成 3載新高 破產管理署的最新數據顯示，4月份個人破產呈請及強制公司清盤呈請均按年上升，而月內該署發出接管或破產令有859宗，按月急升34%，連升兩個月，按年更大增64.6%，並創下自2021年3月以來最多，達3年新高。數據顯示，本港破產及清盤數字持續攀升，由於相關數據較滯後，反映經濟慘況或會持續一段時間。

連鎖酒家也告失守 觀塘分店結業 數據之外，本月的五一長假、母親節及佛誕等節慶消費亦平平，繼早前有連鎖茶餐廳「壯士斷臂」，結束7間新界分店業務後，連鎖酒家德馨苑海鮮酒家亦於本周三（15日）關閉旗下位於觀塘順天邨的分店，該店指租約期滿，又期望日後可以「捲土重來」。昨午所見，該店已人去樓空、漆黑一片，只剩桌椅尚未搬走，門外不時有街坊張望，疑似摸門釘。

「市道差已經擺上枱面」 飲食界叫苦 稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，本港市道自去年中起已有疲弱迹象，且有持續性，包括餐飲業在內，零售、美容等行業同樣疲弱。今年頭兩個月還有農曆新年效應，餐飲業普遍選擇「睇定啲」，但「每睇一個月就再差啲」。

面對4月復活節長假有超過100萬人次離港，他直言，「市道差已經擺上枱面」，當時業界期待內地五一長假會有更多旅客到港消費，「第一日係多啲，打後已經無以為繼。」

他續指，今年的五一長假連同母親節在內，整體生意較去年同期少20%至30%，業內有結業情況亦無可厚非。不過，食肆結業有多重因素，包括自身財政狀況、被債主追債、業主加租等，不可一概而論。展望前景，黃傑龍略顯樂觀，他指近期股市做好，股市上升有財富效應，預料會有更多人消費；加上樓市撤辣亦令樓市回暖，中央近日又頒布刺激經濟政策，相信會進一步有利香港市道。他形容，現時或許是本港「黎明前最黑暗的時間」，料業界將會見到曙光。