龍七公：應對學生示威 美國赤裸雙標

美國的大學反戰挺巴勒斯坦人示威浪潮持續蔓延，始於反越戰運動的發源地紐約哥倫比亞大學，在親以色列的猶太政客與捐款商家施壓下，校方聯同當地政府與警方武力清場，拘捕了大批學生和導致多人受傷，行動中有警員更曾在校園內開槍（聲稱是意外）。然而，清場行動未能使示威及罷課浪潮平息，反而加速其擴散至全國以至全球的多間大學。部分美國大學即使已清走所有示威帳篷，其畢業禮亦受到相關的抗議行動影響。

事件令包括筆者及不少香港市民，不情願地憶起當年違法佔中至黑暴時期的大學動亂場面。兩者有不少相似情景，也有相異之處。

香港、美國的學生示威各有訴求，同樣不同程度地佔據了學校設施，設置大量帳篷、障礙物和各類標語，有人塗鴉甚至破壞，課堂與畢業禮被迫取消。不同的是，當年香港的學生示威，遠較現時美國出現的猖狂、暴力和充滿仇視，尤其憎恨執法人員及其家人，出現縱火、掟磚、掟汽油彈、發射弓箭，以至堵塞道路、機場或破壞鐵路設施等嚴重違法行為。

美國持不同意見（挺巴人和親以色列）的示威者也會互相指罵推撞，但未見有嚴重的毆打、禁錮或火燒異見者等暴行。美國的示威學生主要是要求華府停止支援以軍，或是促請校方切斷與以色列相關資金的聯繫；香港的示威則是企圖推翻政府、解散警隊、支持港獨、攬炒香港和制裁自己的國家。

香港在佔中至黑暴期間，大學管理層對學生的違法暴力行為非常容忍，部分甚或在明在暗地支持，抗拒執法人員進入校園，任由作為公共資產的學校設施淪為法外之地，甚或變成暴徒的軍火庫、訓練營和反動基地。有校方高層以公開支持違法學生為榮，甚至陪同學生一同參與非法集會。

在美國，不少學校管理層都積極配合、以至主動邀請警方進入校園執法，有個別大學校長更因被指於應對校內的仇恨言論不力而被迫辭職，而大多數當地政界人士都不認為這是有違學術自由或大學自主。

不過，港美兩地大學示威潮的最大差異，還是在於政府的態度，更準確說法是美國政府的立場和態度。美國總統拜登在哥大清場行動後義正詞嚴地表示，言論自由、示威權利，與法治一樣需要努力維護，但只有和平的表達方式會受到法律保護，仇恨言論與暴力、破壞行為是法律所不容許的。

自打嘴巴不覺痛 該番言論筆者完全認同，問題是對於當年香港的黑暴，美國政界卻稱之為「民主運動」，將佔領校園和發動罷課的學生及職業示威者形容為「自由鬥士」，將黑衣蒙面暴徒的暴力衝擊稱作「美麗的風景線」，將特區政府和執法部門依法採取的行動抹黑為無理打壓和鎮壓。如斯赤裸裸的雙重標準，自打嘴巴而不覺痛，實在令人嘆為觀止！