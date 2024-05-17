笑看天下：為私利掩蓋經濟現實

一早批死美中關係「不誠無物」，儘管美國高官絡繹不絕訪華，中美關係始終沒有多少改進。呢，今年係美國大選年，有理冇理，就是要對中國硬起來！拜登政府宣布，向進口中國電動車徵收100%關稅！然而，咁做是否就可以打擊中國電動車？

正如老朽之前所說，中國已如大鵬展翅，一飛萬里，豈是美國可以輕易打壓及制裁？中國今年首4個月汽車出口量價均增逾兩成，自動數據處理設備及其零件的進口金額更狂飆49.9%，反映美國制裁效用微。

過去日本汽車業亦曾被美國以徵高關稅來打擊，不過，一本通書豈能睇到老？當年日本近四成汽車出口往美國，但如今美國市場喺中國汽車業所佔比重不到4%，更何況中國目前是全球最大貿易國與消費國，於全球電動車產業鏈上佔有領導地位。今美國對中國電動車徵收100%關稅，換言之，即係唔想美國人民買到又平又正嘅中國電動車！美國消費者少咗優質車選擇，只能「恨在心裏口難言」！

中國經過40多年改革開放，除咗轉向以國內大循環為主，亦走上正規嘅市場經濟之路，以質量穩步擴大規範，何來所謂「作弊」？中國已經係140多個國家和地區嘅主要貿易夥伴，係愈來愈多國家嘅主要投資來源國，係大多數國家最重要嘅投資目的地之一。中國領導人曾說，「中國開放的大門會愈開愈大，我們願意同世界各國加強交流合作，歡迎更多外國企業來華投資發展」，這不正是「泰山不拒細壤，故能成其高；江河不擇細流，故能就其深」的道理嗎？而美國一些政客，為了一己政治私利，竟掩蓋了經濟現實。話時話，老朽架「錢七」就快不行了，睇怕係時候換部國產電動車了！