橫眉冷看：香港特區頭號大患

香港的士將會加價，平均加幅9%上下；公務員薪酬趨勢調查亦公布最新結果，整體建議增薪5%左右。早前本地最低工資已加至每小時40元，但有團體的研究指出，最少要升至50元，才能保障勞工基本的生活需要。在下是打工仔，當然希望薪酬加得愈多愈好，但目前香港面對的嚴峻挑戰，卻是世界獨有，如何在保障勞工利益和維持市場競爭力之間取得平衡，香江的官老爺真要費心想想。

香港的優勢在於背靠祖國，但挑戰同樣來自背靠祖國。本地的經營成本不斷攀升，而內地的成本卻不升反降。新冠疫情完結後，筆者固然會常到內地大灣區走動，不過尚未有機會踏足內陸城市，早前終於走了一遭，到湖南逛了幾天，回想起來，上一次到內陸旅遊，已是2019年了。闊別5年，你會赫然發現，光顧同類型的娛樂場所，服務水平比以往明顯提升，但價格反而更低，跟數年前相比，部分價格下調了近20%。香港與內地只是隔了一條深圳河，長此以往，本地的消費力恐怕都會被其他城市吸去。

相對於新加坡或南韓，當地的經營成本固然不便宜，但他們的挑戰不如香港嚴峻，南韓與北韓比鄰，兩國長期交惡，北韓的物價再便宜，南韓人也不會輕易過境消費。新加坡背靠馬來西亞，雙方關係良好，獅城民眾當然會到馬國購物、消閒，但畢竟馬來西亞消費市場的吸引力，很難和中國相比。在「內捲」狂潮之下，中國商家早已歷練成精，不是世界任何地區所能比擬的。

今日的香港商人正不停面對內地同業「挑機」，人家的薪酬、租金成本都有下降趨勢，香港卻拾級而上，此長彼消，這問題儼然已成了特區的頭號大患。