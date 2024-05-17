筆下風雲：公僕界的天花板

入境處可謂芸芸政府部門之中，最獲好評的部門。例如大時大節總會加班加點工作，又如市民過了換證期限一樣額外提供服務，這種為人民服務的精神，在香港久違矣。

其原灣仔總部即將遷入將軍澳，下月11日起投入服務，設施和環境勢必更完善和舒適。至於觀塘人事登記辦事處的服務，亦會於屆時移至將軍澳，但處方仍會在觀塘提供臨時辦事處，非常貼心，市民留意《東方日報》和《東網》報道即可。

將軍澳是回歸後最積極發展的新區，各項配套已經成熟，鄰近東九龍，交通四通八達，絕非十多年前被人以為是個吊腳之地。尤其大型屋苑愈來愈多，購物商場齊全，市民絕對不用擔心日後辦證會不方便。相反，辦完證還可四處逛，食買玩都很便利。事實上，灣仔、觀塘是傳統和新興商業區，政府將珍貴地段改為其他用途，更有效益。現時已有不少政府大樓遷往將軍澳、啟德這類新區，例如稅務局總部早已從灣仔搬往啟德，可以更善用資源，帶旺新區。

講起入境處，可讚之處有不少。最令人印象深刻的是，每當港人在海外遇上天災人禍，入境處都會派員親赴當地協助港人歸家，發揮同舟共濟精神；疫情封城期間，大量港人滯留內地，入境處人員又自願加班提供24小時熱線服務，甚至隨包機到武漢接載港人。還有，入境處提供的網上電子換證非常方便，更換特區護照，全部網上搞掂，選擇自助取證，不用花時間排隊。跟其他政府部門或公營機構的「豆腐渣」電子系統，一用即冧機，完全不在同一檔次。

入境處做得到，其他部門做不到，肯定不是資源問題，而是人的問題，有沒有用心的問題。入境處可謂公僕界的天花板，香港需要更多這般高質的公僕！