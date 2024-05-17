坦言集：三次大戰？

斯洛伐克總理菲喬被行刺，令人聯想到1914年第一次世界大戰前夕，奧地利大公斐迪南被暗殺事件，會不會同樣地由行刺觸發第三次世界大戰？

斯洛伐克被視為與匈牙利、塞爾維亞同屬歐洲分裂主義者，它們的政府反對軍援烏克蘭，主張與俄羅斯溝通。斯洛伐克與匈牙利在北約與歐盟內部反對讓烏克蘭加入。匈牙利與斯洛伐克都毗連烏克蘭，受到烏克蘭的威脅與政治壓力，但會否烏克蘭勢力直接主使行刺，卻未必。然而，無論行刺的政治動機如何，必然造成歐洲政治的巨大衝擊。

在政治雙方勢力爭執不下之時，若一方的領導被行刺，會因此打擊政治勢力的平衡，亦可以激發起政治強烈反應，引發衝突。也可能因此例帶來政治衝突中「斬首」行動，從戰場伸延至非戰場的政治去。特別是歐洲頗多極端的納粹主義與宗教主義者，此例一開，本已紛爭嚴重的歐洲政局，將會更為緊張。

現時烏克蘭戰局變化，正是俄軍佔優，烏軍大有可能潰散，北約正爭論怎樣援烏抗俄才有效。若戰場上還是失利，北約與歐盟需要進一步介入烏戰，而在北約與歐盟內部壓制反對者，便會變得關鍵。北約與烏克蘭可以公然炸毀德俄的北溪2號天然氣管道，難道它們不會採取更激烈逼壓的手段來作烏戰最後的戰鬥？這也可以與在歐洲鎮壓反猶太復國主義示威的行動一起，在歐洲引用政治高壓政策，鎮壓、清洗、排除異己。既可行刺斯洛伐克總理，難保匈牙利總理不會受到暗殺威脅，塞爾維亞不會再被用種族戰亂來打擊其與中俄關係？

在6月歐洲議會選舉前，相信應會有更多的陰謀陽謀政治操作，因為不單止關係到歐洲議會的政治之爭，更重要的是會決定歐盟其後的對烏克蘭、對俄羅斯的政策。歐洲議會選舉結果，會影響歐盟行政部門的重組，歐盟內部由烏戰到反猶太復國主義的重大議題上，在選舉前爭議激烈，選舉後政策的變與不變，將牽動歐洲及世界政治。

目前歐洲政治未如第一次世界大戰時混亂，但烏戰和加薩衝突正打亂歐洲各方政治勢力的平衡。美國、俄羅斯，以及猶太與中東各方都會積極介入歐洲的政治，會否像一次大戰輾轉引發出第三次世界大戰？未必不會，關鍵是大國會怎樣計謀、歐洲各國的取捨，且看演變如何。