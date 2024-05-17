電線短路釀災 1屋7寵物葬火海

1狗2貓3雀1貂鼠 葵涌葵翠邨一個飼養大量寵物的單位，昨日疑因電線短路造成閉門失火，期間冒出大量濃煙，驚動大約200名居民漏夜走火警，其中有鄰居懷疑無法逃生，需要報案求救。消防趕抵開喉救火，並且架起雲梯進行拯救，經一番灌救後，順利將火救熄。今次火警無人受傷，但涉事單位內有7隻寵物不幸身亡，當中包括狗、貓、貂鼠及雀鳥，愛護動物協會人員到場協助，帶走涉事寵物遺體，並將僥倖生還的貓狗交予獸醫檢查。

據了解，火場位於葵翠邨碧翠樓11樓一單位，屋內飼養兩隻狗、4隻貓、一隻貂鼠及3隻雀鳥。由於戶主有工作在身，事發時正值上班時間，所以有提早拜託親友上門照料寵物。昨日凌晨零時許，戶主的胞弟及女朋友登上該單位，未料打開大門時，赫見大量濃煙撲面而來，連忙逃落樓下報案。與此同時，濃煙從窗口及走廊擴散蔓延，陸續有住戶發現異狀，即時攜家帶眷逃生，亦有居民帶同愛犬走火警；但當中有人來不及逃走，曾經報案指自己受困。

消防奉召趕至現場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉撲救，同時升起雲梯協助救援，幸好火勢快速受控，未幾完全被撲滅。火警期間，大約200人自行疏散到樓下安全地方暫避，無人受傷，待消防處理火警後，各人便返回住所休息。

另一狗兩貓生還 不過，人命得保，涉事單位內的大部分寵物卻未能逃出生天，其中一隻狗、兩隻貓、一隻貂鼠及3隻雀鳥命喪火海，只得一隻狗及兩隻貓生還。愛協人員帶走喪生寵物的遺體，並以寵物籠載走生還貓狗，牠們的毛髮濡濕凌亂，似乎因火警受驚，稍後交由獸醫檢查身體狀況及作出相應治理。「寵物家庭」被無情火拆散，戶主弟弟及女友得悉寵物遇難，頓時感到晴天霹靂，一時難過得相擁痛哭。

火警單位嚴重焚毀，布滿積水，樓層走廊均被熏黑，直至昨晨仍然重門深鎖，未見戶主回來善後。消防經初步調查後，相信火警是電線短路引起，事件無可疑。