月餅券賄考牌官 中年婦監禁兩月

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名女子，控告她在私家車駕駛考試的泊位試中犯錯後，企圖以一張價值逾400元的月餅券行賄運輸署考牌官，以換取考試合格。被告早前承認一項向公職人員提供利益罪，昨在沙田裁判法院被判入獄兩個月。

泊位犯錯 圖換取考試合格 54歲女被告李正春，早前承認一項向公職人員提供利益罪名。裁判官昨判刑時斥責被告行賄考牌官，影響考牌制度的公平，損害公眾利益，法庭須判處被告具阻嚇性刑罰以儆效尤，遂以監禁3個月為量刑起點，考慮到被告認罪，遂將刑期扣減三分之一，總刑期兩個月。

案情透露，被告於2023年9月14日，即臨近中秋節前，到香港駕駛學院（沙田）內的駕駛考試中心參加私家車駕駛考試，一名運輸署二級考牌主任獲隨機指派主考。被告在考泊位試時犯下嚴重錯誤，把部分車身泊在指定泊位界線以外後，兩次向該考牌主任提供一張價值逾400元的月餅券，圖換取駕駛考試合格。由於被告考試時犯下嚴重錯誤，考牌主任最終評予被告考試不合格，並在考試紀錄中附上貪污備註，及向運輸署匯報事件。案件編號：STCC 993/2024