泰海運貨櫃 檢值1600萬大麻花

【本報訊】海關根據風險評估及資料分析，早前鎖定一個來自泰國的海運拼裝貨櫃。該貨櫃報稱載有8批不同種類貨物，其中一批為雜貨食品，參照貨物資料，雖然寄貨人和收貨人均為物流公司，其地址卻報稱為私人住宅，而雙方最近均無任何海運紀錄，再加上貨物是來自大麻合法化國家，屬於毒品高風險地區，引起關員高度懷疑，決定扣留貨櫃檢查。

偽裝即食麵粟米片 拘3男 上周五，關員在葵涌海關大樓開櫃檢驗，期間聞到櫃內中間位置傳來強烈大麻氣味，於是嘗試尋獲氣味來源。經一番搜索後，關員尋獲一個載有粟米片包裝食品的紙皮箱，並留意到食品包裝上有被重新封裝的痕迹，拆開包裝查看，經快速毒品測試，初步確認為大麻花。海關其後對該批貨物作X光檢查，察覺到部分貨物存在可疑影像，隨之再發現不法分子以偽裝即食麵來包裝及收藏毒品。結果，海關徹查貨櫃內共980箱貨物，並從其中8箱檢獲約77公斤懷疑大麻花，估計市值約1,600萬元。

海關毒品調查科跟進案件，迅速鎖定元朗一個物流倉庫，並且展開監控遞送行動。至本周二下午，一名男子前往該倉庫提取相關貨物，然後駕駛貨車將之載送至九龍城，交予第二名男子接手；而後者亦駕駛另一輛貨車駛至太子，再將貨物轉交一名外籍男子，關員見時機成熟，即時上前表露身份及拘捕3人。

調查顯示，兩名被捕本地男子（42歲及49歲）均報稱貨車司機，他們分別收取1,000至3,000元報酬，協助提取及運送該批貨物，二人已獲准保釋候查；被捕外籍男子32歲，相信是貨物的最終收件人，他已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在西九龍法院提堂。