童樂居女工囚3個月 控方覆核刑期遭駁回

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中一名年輕女職員被指曾拉扯兩歲男童，致他跌倒而頭部撞向軟墊及牆身。她不認罪經受審後被裁定罪成，判囚3個月。惟控方認為判刑過輕並提出刑期覆核。暫委裁判官葉啟亮昨經開庭後駁回申請並維持原判。葉官認為現時判刑足以反映案情的嚴重性，控方無基礎提出覆核，並頒令辯方可獲訟費。

官指足以反映嚴重性 現年24歲的被告陳靄盈，被控於2021年12月2日，在旺角香港保護兒童會故意襲擊或忽略一名16歲以下的兒童Ｘ。男童Ｘ當時僅兩歲。控方指本案涉及違反誠信，被告在其他兒童前重複犯案，亦對事主有相當侮辱，判監3個月不足以反映嚴重性。辯方則認為刑期恰當，並無過於寬大。

審訊時被告出庭自辯指，當日只想把Ｘ拉回軟墊範圍，不欲Ｘ接近另一小童。後來見Ｘ正鬧情緒，才把其放置到一個安全地方，讓Ｘ冷靜，強調並無意圖，亦不會為發洩或報復而襲擊幼童。惟裁判官指，閉路電視片段顯示，被告拉扯的力度非常大，不但拖行男童，令他上半身幾乎懸空，甚至令他頭部先後撞向軟墊及牆壁，形容其方式粗暴，男童事後亦不斷哭泣。案件編號：KCCC 1888/2022