3警涉性交15歲女 2人加控妨司法罪

提出支付10萬蚊 換女事主不作證人 3名男警涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人早前已認罪，被判囚16個月，另外兩人則表示擬不認罪，並已排期開審。不過控方早前披露，有被告候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬元，換取她不出庭作證，涉嫌妨礙司法公正被捕。法庭其後擱置兩人的審期，等候相關調查進展。案件昨於區院再訊。控方指已加控兩人意圖妨礙司法公正罪，並申請將本案押後至6月13日再訊，以等候該妨礙司法公正案轉介至區院。法官最終批准控方申請，兩名被告須繼續還押。

今出庭應訊的兩名被告是26歲吳星熠及27歲姚燕武，兩人均報稱是公務員。控方早前指，姚燕武涉嫌曾接觸事主Ｘ，提出支付10萬元，換取Ｘ不在吳星熠的審訊中作證。而兩名被告曾就事件交談。法官其後撤銷兩人的擔保並將他們收押。

疑候審時接觸女事主 控方昨指現時已加控兩人意圖妨礙司法公正罪，該案正等候轉介往區院，故控方申請將本案押後4星期，屆時將聯同妨礙司法公正案一同處理。辯方其後為兩名被告申請保釋，法官最終批准控方的押後申請，並拒絕辯方的保釋申請，兩名被告須繼續還押。

吳星熠被控於2021年11月24日及2022年1月17日，在香港與或向15歲的Ｘ作出嚴重猥褻行為。他另被控於2021年12月25日，在香港與Ｘ非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。吳早前表示擬不認罪，原定於2月20日開審。姚燕武則被控於2021年9月30日，煽惑女童Ｘ，與她或向她做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向Ｘ做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。他早前表示擬不認罪，原定於4月23日開審。案件編號：DCCC 917、918/2022