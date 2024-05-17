太平清醮吸訪客5.1萬人次

【本報訊】長洲太平清醮舉行飄色巡遊及搶包山等活動，吸引大批市民前往觀賞。昨日凌晨搶包山後，長洲按傳統在太平清醮翌日免費派發平安包，昨晨有不少市民在北帝廟對出的球場排隊領包，大部分都是長者。有市民表示，早上7時許已經來排隊，平安包寓意平安健康，每年都會來領取。太平清醮值理會貼出告示，指早上9時半開始會由北帝廣場沿街派發平安包。

市民翌日排隊領平安包 離島區議員郭慧文指，今年訪客人流較去年有所增加，多年前曾經錄得6萬人次遊客，疫情後復辦，對上一年有4.8萬人次，今年就有5.1萬人次。郭在一個電台節目中指，除了感受到乘搭新渡輪的人流多了，店舖都表示往年生意淡靜，但今年飄色後，不少食肆都爆滿，之前一晚的「恭迎聖駕」活動，除了有長洲本身居民返來參與外，亦有遊客租渡假屋參與，以內地遊客較多。

被問及北上消費對長洲慶典活動的影響，她指觀察到有長洲居民搭早船出去，準備北上消費，但長洲太平清醮始終是國家級活動，沒有太大影響。她又分析，到長洲的遊客有兩批，第一批是看完飄色巡遊後，傍晚離開；第二批是已訂酒店，夜晚看搶包山。