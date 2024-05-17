議員工會撐重組社工註冊局

【本報訊】立法會福利事務委員會昨日舉行特別會議，討論社工註冊局改組事宜。有議員質疑社工犯罪仍獲續牌一事，直言入獄仍能續領社工牌的情況很離譜，廣大市民亦難容忍。勞工及福利局今日會將修例刊憲，下周三（22日）於立法會首讀。社工工會昨表示支持重組社工註冊局。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，註冊局目前的行徑和決定偏離《社會工作者註冊條例》的精神，並不符合社工專業形象及市民對社工的期望，希望立法會盡早通過修例，令到註冊局在新規定下重回正軌。

孫還表示，危害國家安全的罪行已經列入註冊局條例近兩年，但註冊局仍毫無寸進，未有落實任何機制，包括主動搜集申請續牌社工有否違反相關罪行並作出判斷。

孫又稱，近年發現有數宗犯嚴重罪行者都獲批社工註冊的個案，包括藏毒、藐視法庭、販毒和盜竊等，註冊局內雖有委員對此提出質疑，但註冊局最終仍在然通過有關牌照申請。他認為註冊局難以拿捏分寸，亂象源於只聽取一種聲音。

指曾入獄仍能註冊離譜 議員郭玲麗對曾有多少社工犯罪的數字提出質疑，孫玉菡稱，局方沒有相關數字，之前提出的例子都是在新聞上統計出來的，主要因為政府賦權於註冊局，相關權力不屬於勞福局局長。另一議員林素蔚表示，作為社工註冊的守門人十分重要，很多人質疑入獄的人都可註冊社工，林對此直言離譜，認為條例必須作出修改，她甚至表示註冊局現在就是包庇。

社工工會則表示，在社工「專業發展」的角度下，註冊局進行改革是勢在必行，遵守法紀和支持政策是義務也是本分，註冊局須透過改革完善其管治架構，以維護及提升社工專業能力及公信力。