兩女童甲流併發肺炎 一命危一嚴重

【本報訊】最新數據顯示，本港流感確診率繼續上升，甲型H1病毒比例持續增加，公私營診所求診病例再創高峰期以來新高，死亡個案按周大增超過60%。當局公布，再增兩名6歲女童感染甲型H1流感後併發嚴重肺炎，現時均於兒童深切治療部求醫，分別情況危殆及嚴重。

死亡個案按周飆六成 衞生防護中心公布，一名有長期病患的6歲女童上周四（9日）起發燒及咳嗽，周日（12日）因徵狀惡化，被帶到將軍澳醫院急症室求醫並入院，周二（14日）獲安排轉往伊利沙伯醫院兒童深切治療部，現時情況危殆，其家居接觸者現時沒有出現病徵。

另一宗個案涉及一名過往健康良好的6歲女童，她周日（12日）起發燒及咳嗽帶痰，周三（15日）出現氣促，被帶到基督教聯合醫院急症室求醫，昨早入院，其後轉至兒童深切治療部，現時情況嚴重，一名家居接觸者出現病徵。中心初步調查顯示，兩名女童均沒有接種今季流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

根據中心最新流感監測數據，上周（5至11日）收集共10,640個呼吸道樣本中，1,612個驗出流感病毒，確診比率達15.15%，連續6個星期上升，亦高於9.21%的基線水平；甲型H1流感病例自2月初起持續增加，已分型的流感病毒檢測中，90%為甲型H1流感病毒。同期公院入院率為每一萬人口0.98宗，雖然比前一周稍低，但仍遠高於0.25的基線水平。

中心稱，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率，是每1,000個診症14.8宗，與確診率同樣連續6周上升；定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率，則為每1,000個診症78.9宗，連續3周上升，兩者均創年初踏入冬季流感高峰期新高。

中心又披露，上周錄得79宗嚴重個案，其中51人死亡，按周大增64.5%；由上周至本周三（5至15日）11日期間，則有137宗嚴重個案，其中90人死亡，同期錄得67宗學校及院舍爆發報告，共影響297人。