兒童醫院設首個母乳庫 年底試運

【本報訊】母乳餵哺有助增強嬰兒免疫力，亦有助減低母親產後出血及患上乳癌、卵巢癌、二型糖尿病的機會，惟早產嬰母親往往未能產生足夠母乳。當局宣布，將於兒童醫院設立全港首個母乳庫，年底試運及接受捐贈者登記，明年首季開始處方母乳予早產及重病嬰兒，並擴至供應全港9間設新生嬰兒深切治療部（NICU）的公立醫院，目標每年收集600至850升母乳，預計450至600名極早產嬰兒可受惠。

年惠及600早產嬰 九龍中醫院聯網顧問護師（母乳餵哺）黃思琦表示，捐贈者需要通過篩查，確認沒有傳染疾病及吸煙等，當局將設上門收集服務，捐贈母乳將透過冷鏈運輸送到母乳庫，經過細菌檢測、巴氏消毒及成分測試後會冷凍保存，解凍處方予嬰兒前亦會再進行細菌檢測。她指，母乳可保存約6個月，嬰兒出生4至6周後，母親的母乳分泌量已大致穩定，滿足子女需求後可捐贈母乳，可捐至子女年屆一歲。

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌指，根據不同研究顯示，母乳餵哺能顯著降低早產嬰兒死亡率、改善神經發育、縮短入住新生嬰兒深切治療病房時間等。他表示，參考新加坡、內地及澳洲的經驗，3地母親的捐贈踴躍度均超過預期，對本港母親有信心，「香港媽媽嘅愛心唔會差過其他3個地方」。