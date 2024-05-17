本報揭爛壆「坑害」垃圾車 廢物轉運站即維修
【本報訊】本報日前獨家報道，西九龍廢物轉運站有垃圾車傾倒廢物時發生意外。政府昨日立即回應事件，揭發承辦商沒有向環保署通報有關意外，環境及生態局表示要求署方檢視現行監管制度，作出改善，又指環保署已即時責成承辦商進行緊急維修，所有損壞的路壆已經完成維修。
指承辦商未向環保署通報
本報近日接獲獨家消息，指政府轄下的西九龍廢物轉運站在4日內發生3宗事故，由於原本設在垃圾槽口用作保護垃圾車的石壆損毀多時無人理會，導致本月6、8和9日先後有垃圾車在傾倒垃圾時發生事故。當中最嚴重的事故是有垃圾車在傾倒垃圾期間失事，跌落約3至4米深的垃圾槽之中。有工會成員指若當時司機被拋出車外，恐被仍在運作的機器壓到變「肉醬」。
在報道後，環境及生態局局長謝展寰立即到西九龍廢物轉運站視察，並責成環保署作為監管當局就事件在一個月內提交報告，要求署方檢視現行監管制度，作出改善，以免再有同類事件發生，讓從業員可以在安全及健康的環境下工作。局方強調工作可以外判但責任不能外判，任何情況下職安健都不能被妥協。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：