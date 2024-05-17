申重召張劍虹 辯方算盤落空

黎智英

官指審訊前可取證 倘批准有違公平 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。辯方早前申請重新傳召壹傳媒行政總裁張劍虹，就「飯盒會」的群組訊息對話截圖盤問。法官昨就此裁決，認為辯方應能在審訊前取得截圖，故駁回辯方的重召申請。另外，國安處人員供稱，他曾應要求把法庭判詞交給張劍虹，兩人傾談數小時，但否認游說張做控方證人。

審訊昨踏入第77日。被告黎智英一方早前向法庭申請，重新傳召壹傳媒前行政總裁張劍虹，就通訊軟件「Slack」的對話紀錄作盤問，辯方並指是在盤問張劍虹期間，才首次得悉「飯盒會」的討論及紀錄，是經「Slack」準備和發放。法官昨就此申請裁決時指，無論在控方開案陳詞中，抑或張劍虹等從犯證人書面證詞裏，也有提及「飯盒會」事宜。而黎智英有份主持「飯盒會」，亦是有關「Slack」群組的成員之一，辯方不可能不知道有關群組的存在。

法官續指，本案原定2022年開審，最終押後至2023年12月才正式展開審訊，認為辯方有足夠時間準備案件，亦有能力及應該在審訊前取得相關「Slack」通訊紀錄。法庭認為，辯方大可在辯方案情階段處理相關截圖，認為即使拒絕申請，也不會對黎智英審訊造成不公；反之，若批准申請，則有違維護公正的原則。綜觀上述原因，法庭駁回辯方重召張劍虹作供的申請。

國安人員：沒游說張作控方證人 控方之後應辯方要求，傳召執法人員出庭。國安處人員黎國勇（音譯）供稱，2021年11月11日早上11時許，他獨自到荔枝角收押所，把一份判詞派發給扣留在該處的張劍虹，該判詞解釋拒絕讓張保釋的原因。張自行閱讀，將判詞「睇完又睇」，維時約20分鐘至30分鐘，之後便把判詞「冚埋」，「個樣諗緊嘢」，兩人對望但沒出聲。約10分鐘後，為打破沉默，黎向張說「不如我哋傾吓偈」，張於是講出扣留期間的日常生活。過程中，他們沒談及讓張劍虹做控方證人的事宜。他們傾到下午近3時，張建議對方明日再來，因為平日張沒有甚麼人探監。黎遂在翌日再探訪張。

黎續指，向張劍虹派判詞後，沒讓張簽文件簽收。他承認，跟張劍虹傾談獄中日常約3小時，但稱不上是朋友間的交談。他強調見張劍虹並無其他目的，屬履行執法人員職責。辯方指出，之所以當時兩人要傾談數小時，是想游說張做控方證人，並着張花一晚時間考慮，黎不同意此說法。另外，黎承認，在2022年8月至11月期間，曾11次探訪本案認罪被告之一、法律助理陳梓華，在會面期間，陳梓華沒有提過其證人口供有不正確的地方。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹 證供重點