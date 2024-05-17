家居清潔服務貨不對辦 除甲醛後傢俬變黏

【本報訊】不少家庭都會選用清潔公司的家居清潔服務，消委會今年1至4月就接獲8宗相關投訴，與去年同期相若。投訴包括消費者發現財物損毀、除甲醛後全屋傢俬表面反而變黏，以及深層清潔服務效果未如理想，甚至有名貴擺設有破損等。

投訴弄毀擺設 膠水修補 據消委會公布的個案，蕭先生使用A商戶的鐘點清潔服務，有天他發現家中一件名貴擺設有破損，有膠水修補過的痕迹，認為清潔員不小心弄毀擺設後作修補。A初次回覆時指清潔員並無觸摸及清潔過該擺設，不知破損原因。蕭不滿，A其後又改口稱清潔員確實有為該擺設進行清潔，但未察覺有損毀。蕭認為A有隱瞞事實之嫌，遂向消委會投訴。A其後願向蕭退回460元，但指他未有充分理據指證清潔員。蕭最終堅持不接受安排，商戶亦拒絕再作跟進。

另一個案是陳女士，其新居裝修後安排B商戶作家居大清潔及除甲醛，其後檢查發現所有傢俬的表面十分黏手，認為清潔員可能在除甲醛後未有再一次為家居徹底清潔。她向消委會投訴後，B願意提供一次免費清潔，事件得以解決。

李先生於C網上平台購買一個4小時的家居深層清潔服務，並額外繳費要求清潔員自備吸塵機。當日清潔員遲到早退並沒帶吸塵機，清潔服務質素差劣，家居各處仍有污迹塵埃。經消委會介入後，C商戶指清潔員表現有改善空間，願意退回額外繳付的「吸塵機費」及一半清潔費予投訴人，合共463元，個案得以解決。