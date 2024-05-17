14款「1匹」變頻窗口機 5樣本製冷量低於聲稱

【本報訊】不少消費者都希望冷氣機「夠凍」，製冷速度快。不過，消費者委員會早前測試了市面上14款「1匹」淨冷型變頻式窗口冷氣機，發現部分樣本標示的製冷量及能源效益級別，均與測試結果出現差異。其中5款樣本的製冷量較其聲稱的數值低，差異最大的一款較聲稱數值低近5%。

是次測試的14款「1匹」淨冷型變頻式窗口機樣本，售價介乎3,669至7,650元不等，部分型號的售價已包括基本安裝，其餘則收取340至560元的基本安裝費。當中總評分最高的兩款樣本同獲4.5分，其餘大部分樣本獲4分。

差異最大低近5% 消委會以樣本的最大負荷狀態及根據國際標準進行測試，結果量得各樣本的製冷量由2.511千瓦至2.852千瓦，有5款樣本未達到聲稱的製冷量數值，該品牌分別為「美的」、「開利」、「東芝」、「豐澤」及「惠而浦」，相差幅度介乎1.7%至4.9%，當中3款樣本的相差幅度較大，實際量得的製冷量較聲稱的數值低3.6%至4.9%，尤其以「豐澤」相差最大。

調查又發現，3款1級能源級別樣本測試結果只達2級標準，其中最遜色的一款製冷季節性表現指數（CSPF）數值為4.417，與同獲1級而數值達5.092的樣本相比，兩者的能源效率相差達13.3%。

消委會指，雖該3款樣本經測試所得的CSPF數值差異，並無超出標籤計劃及國際慣常做法容許的8%公差範圍，但相關廠商仍應予以改善。

「東芝」供應商表示，製冷量出現差異，相信或與測試環境及使用設備不同所導致。「開利」供應商則強調在數月前已通過機電工程署的監察測試，符合現釐定的能源效益級別要求，至於製冷量及能源效率標準出現差異，相信與測試儀器不同所致。