攔截App逾千年費 用戶姓名住址任睇

反向搜索存漏洞 移除軟件仍未停用 滋擾及詐騙電話令人煩不勝煩，不少市民會下載或安裝應用程式進行攔截，但消費者委員會昨日在最新一期《選擇》公布，部分手機程式存在私隱問題，如程式「CallApp」的測試結果發現，程式的內部功能可整合用戶數據入資料庫，並可供其他用戶反向搜索，只需一個電話號碼即可查詢資料人的姓名、電郵甚至家庭住址等敏感訊息。此外，用戶即使移除軟件也不代表可成功取消訂閱或停止使用，手機用戶仍需留意訂閱情況，以免下月被自動扣款。

「Truecaller」自動開啟強化搜尋 消委會表示，此次檢視了本港最多人使用的5款垃圾電話攔截程式，發現當中「Truecaller」程式在取得存取權限後，會自動或由用戶開啟「強化搜尋」功能時，將用戶通訊錄中所有聯絡人的資料上載和整合到程式的資料庫中，並供其他用戶搜索，個人資料如姓名、電郵地址，甚至住址等有機會被人一覽無遺。

「CallApp」保存期完結 仍儲資料 該會又發現，測試「CallApp」程式時，可發現有應用程式會整合用戶數據入資料庫，其他用戶可按此作反向搜索，只需輸入電話號碼即可查詢到其姓名、電郵甚至家庭住址及每月租金等敏感資料。若用戶在通訊錄中存入了親友的號碼，即便親友未有使用過該程式，其資料也有可能被在不知情的情況下上載。其次，若用戶選擇從資料庫中刪除自己的號碼，程式一般會根據私隱政策再保留一段時間，然而「CallApp」在保存期過後資料仍會被儲存在該程式的系統中，消委會表示做法明顯欠妥。

此外，收費程式的條款亦需特別注意，消委會表示，所有受測試程式都有付費功能，價格從每月8元至每年1,790元不等，包括提供無廣告服務、更新數據庫及進階來電封鎖等功能。但是消委會提醒，大部分計劃都屬自動續費使用，移除軟件並不等於取消訂閱，若消費者不希望被繼續扣費應該妥善取消訂閱，才能避免在下月被自動收取費用。

消委會總幹事黃鳳嫺指，若市民有需要下載這類攔截騷擾電話的程式時，不應該過分聽取他人推薦，要仔細了解該應用程式的私隱政策，以及會否授權讓程式查閱自己的通訊錄。黃鳳嫺表示，調查發現，部分應用程式是不會讀取通訊錄，並使用非應邀來電回報網站，以達到過濾來電。黃還呼籲，如有需要使用此類軟件，本身應該做足功課再衡量自己的需求，小心選擇。