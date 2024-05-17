30款常見果醬 29款驗出高糖

【本報訊】果醬看似比牛油、花生醬等健康，實則不然。消費者委員會測試本港市面30款常見果醬，發現29款果醬均屬高糖，餘下一款則檢出無糖甜味劑，且所有果醬均不屬於膳食纖維來源食物。消委會建議，消費者選購果醬時宜留意成分及營養標籤，選擇糖含量較低、且沒有加入甜味劑的果醬，亦不應以果醬代替水果。

消委會從超市及百貨公司購買30款常見果醬，每100克售價介乎3.1元至40.8元，包括10款士多啤梨果醬、5款杏桃果醬、7款藍莓及相關果醬、5款香橙果醬，以及3款覆盆子/紅桑莓果醬。結果發現，有29款果醬均屬高糖，當中以「Mrs Darlington's」藍莓果醬的糖含量最高，每100克有58.6克糖，若進食一份食用分量、即16.5克，已等於攝入9.7克糖，佔每日攝取限量約兩成。

全部均纖維不足 在30款果醬中，只有「Beyer」士多啤梨果醬屬於低糖，但該款果醬檢出無糖甜味劑三氯半乳蔗糖，檢出量為每公斤342毫克。雖然三氯半乳蔗糖屬准許使用的甜味劑，檢出量亦無超出最大使用量，但消委會引用研究表示，使用無糖甜味劑可能對成年人產生長遠影響，例如較高的無糖甜味劑攝取量，會增加肥胖、二型糖尿病、心血管疾病等的風險。

此外，30款果醬均纖維不足，檢出的每100克固體食物的膳食纖維含量全部低於3克，並不屬於「膳食纖維來源」食物。